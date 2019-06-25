Как люди помогают друг другу после взрывов в Арыси
Казахстанцы сплотились вокруг трагедии.
Фото : кадр из видео25 июня 2019, 11:18
Эвакуированных из Арыси жителей разместили в Шымкенте, передает Zakon.kz.
Здесь для них организованы пункты питания, неравнодушные горожане приютили вынужденных покинуть Арысь людей. Всю ночь шымкентцы, сплотившись, со всего города свозили продукты, воду для всех, кто прибыл из Арыси.
Каждый, кто помогает, делает это от чистого сердца, помогает всем, чем может.
Казахстанцы, в том числе знаменитости, со всех уголков страны отправляют в Туркестанскую область материальную помощь пострадавшим.
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