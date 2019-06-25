На совместном заседании палат продлят работу Парламента РК до 10 июля

Ранее эксперты уже высказывались о том, что о роспуске должны были объявить на последнем совместном заседании палат.

Работа Парламент РК может быть продлена до 10 июля, передает Zakon.kz со ссылкой на Телеграм-канал [noname]stan.

Совместное заседание палат назначено на 28 июня. По мнению некоторых экспертов, после него возможен роспуск депутатов.

- Но кто же будет устраивать такое безобразие незадолго до Дня столицы и дня рождения Елбасы? Мы посмотрели календарь и сделали логичное умозаключение: парламент в нынешнем составе поработает, как минимум до 10 июля. Хотя, чего уж там, вопрос его разгона активно обсуждается в верхах, - говорится в источнике.

Ранее эксперты уже высказывались о том, что о роспуске должны были объявить на последнем совместном заседании палат. Однако этого не произошло.

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