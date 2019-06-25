Как проходило ЕНТ в Арыси

До секретных документов ЕНТ пожары не добрались.

Директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адилет Тойбаев рассказал, как проходило Единое национальное тестирование в городе Арыси 24 июня, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- По городу Арыси один пункт проведения ЕНТ имеется, он находится на базе школы номер 1. У нас в общем прошло два потока по данному пункту проведения ЕНТ. Заявлений, поданных на эти два пункта, было 779, из них 772 человека приняли участие. 21-го и 23-го числа прошли эти два потока. 24-го числа в 9 утра представители МОН РК были готовы к проведению апелляционных процедур. Пункт проведения ЕНТ был открыт. После того, как произошли все эти события, конечно, работа была приостановлена, - рассказал представитель МОН на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, до секретных документов ЕНТ пожары не добрались.

- Вы знаете, что в ЕНТ есть секретные процедуры, режим секретности был сохранен, все документы были вывезены за пределы трагических событий. Никто не пострадал. 12 наших представителей министерства были успешно эвакуированы, эвакуировались самостоятельно в Шымкент. Они сейчас находятся в Шымкенте. Сегодня вылетают в Нур-Султан. Завтра мы с ними встретимся, узнаем подробности, - отметил Тойбаев.

Кроме того, спикер заверил, что апелляция для поступающих города Арыси будет обязательно проведена в более поздние сроки.

- Апелляция не прошла, но мы обязательно ее проведем. У нас есть в рамках действующего положения приказа до 30-го июня время. Если даже не получится до 30-го, мы будем продлевать сроки. Председатель комиссии остается в Шымкенте, он будет мониторить ситуацию на месте. И при первой же возможности, мы апелляцию проведем, - подчеркнул представитель ведомства.

Касательно того вопроса, где именно будет проходить апелляция, спикер выразил надежду, что она пройдет именно в Арыси, после того, как стабилизируется ситуация.

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