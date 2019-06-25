Крупная наркоплантация выявлена в Кызылординской области

Полицейские изъяли с нее 3 000 кустов культивированной конопли.

В Жанакорганском районе Кызылординской области полицейскими выявлена крупная плантация конопли. Правда самих криминальных "агрономов", ухаживавших за посевами, обнаружить пока не удалось, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс- службу МВД РК.

Как отметили в ведомстве, в стране продолжается масштабная антинаркотическая операция "Кокнар-2019", основной целью которой является выявление каналов транзита наркотиков, недопущение сбора, переработки и распространения конопли Шуской долины.

Одним из направлений работы полицейских становится выявление культивирования наркосодержащих растений в Кызылординской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях. В основном это культивированная конопля с максимально высоким содержанием тетрагидроканнабинола – главного психоактивного вещества, отвечающего за ее наркотические качества.

- Так, в Жанакорганском районе Кызылординской области выявлена плантация с 3 000 кустов культивированной конопли, общим весом 13 килограмм. Также были обнаружены шланги для полива, канистры, спальные принадлежности и посуда. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 300 ч. 2 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества". Наказание предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы, – сообщили в ведомстве.

Всего с начала июня выявлено свыше 550 правонарушений связанных с незаконным оборотом наркотиков. В том числе 190 наркопреступлений (95 сбытов наркотиков, 18 хранений в особо крупном размере, 13 фактов контрабанды, 64 факта незаконного культивирования наркосодержащих растений) и 370 уголовных проступков.

Из незаконного оборота изъято свыше 310 кг наркотических средств, из них свыше 298 кг марихуаны, 9 кг гашиша и 2,3 кг героина.

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