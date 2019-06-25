Центральная клиническая больница Алматы проведет международную конференцию

На конференции будут обсуждаться проблемы диагностики и перспективы нейрохирургического лечения артериовенозных мальформаций головного и спинного мозга.

АО "Центральная Клиническая Больница" совместно с "Обществом NeuroAddicts" и Республиканской публичной ассоциацией "Общество интервенционных кардиологов и эндоваскулярных хирургов" Республики Казахстан проводят международную конференцию - Живой нейроэндоваскулярный курс "Артериовенозная мальформация головного и спинного мозга".

С 28 по 30 июня 2019 года состоится международная конференция - Живой нейроэндоваскулярный курс "Артериовенозная мальформация головного и спинного мозга", посвященная 90-летию Медицинского центра УДП РК и АО "Центральная клиническая больница" (СовМинка). Конференция пройдет совместно с обществом "NeuroAddicts" и "Обществом интервенционных кардиологов и эндоваскулярных хирургов Республики Казахстан".

На конференции будут обсуждаться проблемы диагностики и перспективы нейрохирургического лечения артериовенозных мальформаций головного и спинного мозга. На конференцию приглашены ведущие зарубежные и отечественные специалисты в области нейрохирургии и международной нейрорадиологии. По запланированной онлайн-трансляции будут продемонстрированы, в ходе операции, нейроэндоваскулярии с интерактивным обсуждением.

Артериовенозная мальформация (АВМ) – врожденная сосудистая патология, представляющая из себя клубок беспорядочным образом переплетенных сосудов, расположенных в головном или спинном мозге. Эти сосуды имеют более тонкую стенку, чем в норме, поэтому могут разорваться. АВМ головного и спинного мозга являются относительно нечасто встречающейся нозологической формой, способной, однако, вызывать тяжелые неврологические расстройства и смерть.

В настоящее время высококвалифицированные врачи центра нейрохирургии СовМинки (Центральной клинической больницы МЦ УДП РК) на самом высоком профессиональном уровне проводят все необходимые медицинские процедуры и активно применяют различные методы нейроэндоваскулярных операций.

Цель предстоящей конференции — это обмен опытом для врачей-нейрохирургов 16 стран Мира.

Желающие узнать больше об эндоваскулярном лечении артериовенозной мальформации, могут позвонить для информации по номеру:

+7 777 216 17 99 (Асем Ахметова - отдел маркетинга)

+7 775 550 15 35 (Саршаев Марат - врач-нейрохирург Совминки)

Место проведения мастер класса: АО "Центральная клиническая больница" г.Алматы, ул. Панфилова, 139.

Дата проведения: 28 - 30 июня 2019 года.

Время проведения: 08:00 ч.

www.sovminka.kz

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!