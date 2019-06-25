Работа эвакуационных пунктов в Арыси будет продолжена до окончания ЧС

Территорию города всю ночь патрулировали 580 бойцов национальной гвардии.

После взрыва в городе Арыси, аким области Умирзак Шукеев лично объехал объекты социальных инфраструктуры пострадавшие от взрывов. В частности детский сад, городская больница, РОВД, жилые дома. Разрушения серьезные, ущерб будет оценен после работы правительственной комиссии, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

24 июня 2019 года в 10.00 часов были организованы пункты сбора эвакуируемых в трех точках на безопасном расстоянии (10 км зона): поворот Акдала, 41 разъезд, Водозабор. По данным направлениям курсировали военные машины и автобусы. В целом 105 единиц. Эвакуация была проведена вовремя и оперативно, что позволило избежать больших жертв. В городе Арысь проживает 45 тысяч жителей.

Платина Боген находится на постоянном контроле и угрозы ее разрушения нет.

Развернуты 2 госпиталя в центрах Ордабасинского и Отрарского районах. Многие пострадавшие обращались в областную больницу расположенную в городе Шымкент. По данным областного управления здравоохранения на сегодняшний день в медицинские учреждения области поступило 70 пострадавших, 2 человек погиб. Окончательные данные уточняются.

Территорию города всю ночь патрулировали 580 бойцов национальной гвардии и 345 сотрудников полиции. Ими был предотвращен факт мародерства, задержаны 3 местных жителей.

Поступает множество обращений от неравнодушных граждан о помощи пострадавшим.

Предприниматели области выражают готовность оказать посильную помощь пострадавшим в результате ЧС. В частности перечисляются денежные средства, завозятся продукты питания и др.

Пострадавшим требуются продукты длительного хранения, питьевая вода, вещи, но прежде всего строительные материалы для восстановления жилых домов города Арысь, а именно стекло, кровельные и пиломатериалы.

Уже сегодня из близлежащих городов и сел привозят продукты и теплые вещи. Однодневный заработок перечисляют государственные органы и организации республики. Аким области выражает огромную благодарность от имени жителей города Арысь за оказанную помощь и поддержку.

Работа штабов и всех соответствующих служб будет продолжена до полного окончания ЧС.

Открыты 22 эвакуационных пункта в близлежащих сельских округах и районных центрах. В них находятся 3566 человек, из них 623 ребенка. Пострадавшие обеспечены питанием и кровом. Акимы районов организовывают работу эвакуационных пунктов и доставки их от мест сбора.

Работа эвакуационных пунктов будет продолжена до окончания ЧС, нахождение жителей в городе опасно, на дорогах выставлены блокпосты, силами министерства обороны организовано по периметру города оцепление (1800 человек личного состава ВС РК, использовано более 50 единиц военной техники).

Развернута работа двух штабов: одного в средней школе имени Жамбыла, село Акжол, Ордабасинского района, под руководством первого заместителя акима области Космана Айтмухамбетова. И второй под руководством акима города Арыси Мурата Кыдырбека. В состав штабов включены все оперативные службы и управления акимата области и города.

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