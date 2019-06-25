В ликвидации последствий ЧС принимали участие 363 человека

В настоящее время ведется неусыпный мониторинг ситуации.

На 11 часов 25 июня на территории воинской части 44859 продолжается тление (территория в/ч составляет 2700 га, на ней расположено 89 хранилищ боеприпасов, площадь хранилищ составляет свыше 150 тысяч кв.м.), передает пресс-служба акима Туркестанской области.

Пожары на территории жилого массива г.Арысь силами ДЧС области потушены. В ликвидации последствий ЧС принимали участие 363 человек личного состава и 40 единиц техники. В настоящее время ведется неусыпный мониторинг ситуации. Тем не менее, 7600 домов жилого фонда города Арысь лишились стекол, кровля 80-85 % домов повреждена.

На данный момент на Арысьской железнодорожной станции временно приостановлен график движения по различным направлениям. 2649 пассажиров, оставшихся на железнодорожном вокзале, были обеспечены горячей едой, водой и на транспорте, организованном областным акиматом, перевезены в безопасную зону. Проведена координационная работа по сдаче билетов, изменению направлений. 17 грузовых поездов останавливаются на близлежащих станциях в безопасных зонах.

Для оказания помощи пострадавшим открыт счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" при акимате области.

Для тех, кто желает помочь арысцам, открыт счет корпоративного фонда социального развития "Түркістан".

Реквизиты корпоративного фонда социального развития "Түркістан":

Туркестанская область

город Туркестан, Кызылординская трасса, здание 34 А,

Почтовый индекс 161200

БИН 100440016000

Филиал АО "ForteBank" в Туркестане

ИИК KZ7196528F0007014540

БИК IRTYKZKA

Как только был опубликован номер счета, граждане, пожелавшие оказать помощь жителям Арыси, взялись за дело. Любой желающий может перечислить деньги на указанный счет.

По всей стране идет сбор гуманитарной помощи для централизованного сбора и перераспределения в городе Шымкент. Создан пункт по адресу; г.Шымкент, Абайский район, мкр. Ынтымак, строение 592/3, блок №7. Это наш склад (Контактное лицо Нурсаин 8 705 888 -78-28).

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