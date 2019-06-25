В СКО на развитие молодежного предпринимательства направят 200 млн тенге

Кумар Аксакалов подробно рассказал ребятам о поддержке молодежи в бизнес-среде.

Аким СКО Кумар Аксакалов встретился с молодежью региона. На неформальной встрече присутствовали молодые люди, которые принимают активное участие в деловой и общественной жизни СКО, передает пресс-служба акима области.

Самые деловые, креативные, творческие и спортивные представители молодежной среды делились своими идеями и задумками, высказывали предложения и пожелания. Кумар Аксакалов подробно рассказал ребятам о поддержке молодежи в бизнес-среде.

- Совместно с фондом "Даму" надо увеличить финансирование молодежного предпринимательства. Мы готовы выделить 200 млн.тг в следующем году. Призываю молодежь заниматься бизнесом в сфере экономики простых вещей. Нужно привлекать действующих предпринимателей для обучения бизнесу молодых ребят. Поручаю всем руководителям учебных заведений привлекать успешных бизнесменов и обучать молодежь основам предпринимательства. На площадке дворца школьников нужно проводить питчинги. Туда будут приходить молодые люди с бизнес идеей, а предприниматели будут приобретать их проекты для совместной реализации, - сказал аким области Кумар Аксакалов.

Много говорили о развитии волонтерского движения. Этому молодежному направлению уделяется особое внимание в стране. По мнению главы региона, сегодня быть волонтером считается модным.

- Во многих странах мира при приеме на работу, поступлении в Вузы учитывается участие в волонтерском движении. Сегодня наша молодежь принимает активное участие в жизни общества. Я призываю работодателей при приеме на работу, руководителей учебных заведений при приеме на учебу молодых ребят учитывать участие в волонтерской движении, - отметил Кумар Аксакалов.

На встрече речь шла и о развитии научного и предпринимательского потенциала студентов. По словам Кумара Аксакалова, студенты должны реализовывать конкретные проекты во время обучения.

- По поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева, мы в следующем году начнем строить учебно-лабораторный корпус. Он будет оснащен самым современным оборудованием. Все лучшие технологии, которые есть в мире, будут и у нас. Надо, чтобы молодежь максимально использовала свой научный потенциал и закрепляла его опытом Необходимо внедрить практику в университете, когда студент во время обучения прорабатывает конкретный научный проект и совместно с предпринимателями внедряет его в производство. Он вместе с дипломом защищает свой проект. Таким образом, молодежь привлекается к научной и предпринимательской деятельности, - подчеркнул глава региона.

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