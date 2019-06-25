Жители столицы оказывают посильную поддержку пострадавшим в Арыси

В 5 точках столицы открыты пункты приема вещей первой необходимости для пострадавших.

Сотрудники акимата города Нур-Султана, городских учреждений и предприятий перевели однодневную заработную плату пострадавшим жителям города Арысь в рамках общереспубликанской акции "Арыспен бірге", стартовавшей в Казахстане, сообщается на сайте акимата Нур-Султана.

Столичный акимат направит 500 детей города Арысь в летний лагерь на месяц с обеспечением всеми необходимыми вещами, одеждой, обувью, школьными принадлежностями.

Еще 1000 детей из пострадавшего города примет на летний отдых Национальный Евразийский университет им.Л.Н.Гумилева.

Также в рамках акции пострадавшим оказывается гуманитарная помощь в виде продуктов питания и средств гигиены, одежды, обуви, постельных принадлежностей и других вещей первой необходимости от бизнесменов и меценатов города Нур-Султана.

Кроме того, в 5 точках столицы открыты пункты приема вещей первой необходимости для пострадавших. Для восстановления жилых домов и других объектов инфраструктуры города из Нур-Султана в Арысь выедут строительные бригады и караван необходимых стройматериалов. Вместе с тем общественная организация "Қазақстан медицина жастары" набирает волонтеров из числа студентов медицинских учебных заведений и медработников для оказания первой медицинской помощи пострадавшим жителям. В Арысь планируется отправить около 30-40 волонтеров.

Не остались в стороне и соцсети, здесь запустили челлендж "Нұр-Сұлтан қаласы Арыспен бірге!" с хештэгом #НұрСұлтанқаласыАрыспенБірге.

Пункты приема вещей расположены по следующим адресам:

- Пр.Республики, 34, Дворец "ЖАСТАР", 3 этаж, кабинет №306, контактный телефон: 8 775 513 64 41

- пр. Тәуелсіздік, 3, здание столичного филиала партии "Нұр Отан", кабинет №405, контактный телефон: 87759500298

- пр.Женис, 62, Казахский агротехнический университет им.Сакена Сейфуллина, контактный телефон: 48-19-10

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