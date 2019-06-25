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Временно остановлены поезда сообщением Алматы-Мангышлак и Алматы-Актобе

Остановка пассажирских составов связана с ЧС в Арыси.

Фото : Wikimapia25 июня 2019, 12:45

В связи с чрезвычайной ситуацией в городе Арысь была произведена остановка пассажирских поездов сообщением Алматы-Мангышлак и Алматы-Актобе. Отправление указанных поездов планируется с 13:00 до 15:00, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города Алматы.

- На железнодорожных вокзалах Алматы создан штаб по размещению пассажиров, обеспечению питьевой водой и питанием. Также на местах дежурит бригада скорой помощи. Вместе с тем, по требованию пассажиров, производится возврат стоимости проездных билетов, – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в АО "Пассажирские перевозки" рассказали о мерах, принимаемых для безопасности пассажиров на участке "Шымкент – Арысь – Тимур" и "Сарыагаш – Арысь – Шымкент", в связи с чрезвычайной ситуацией в городе Арысь.


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