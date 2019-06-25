Трамп Токаеву: Дух нашего сотрудничества будет укрепляться

США и впредь намерены продолжать совместную работу по продвижению расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

На имя Касым-Жомарта Токаева поступила поздравительная телеграмма президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю его избрания на пост Президента Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

- За эти годы мы добились больших успехов в наших двусторонних отношениях, и я уверен, что дух нашего сотрудничества будет укрепляться. Отрадно, что американский бизнес продолжает открывать новые возможности для расширения экономического сотрудничества с Казахстаном, - пишет Дональд Трамп.

Глава Белого дома отметил, что США и впредь намерены продолжать совместную работу по продвижению расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

- Соединенные Штаты ценят прочное партнерство с Казахстаном и продолжат работать с вами и народом Казахстана для продвижения наших общих интересов в Центральной Азии и на глобальном уровне. Желаю вам всяческих успехов в вашей работе, - говорится в поздравительном послании президента США.

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