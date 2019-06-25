В целом, уже тихо и спокойно - что происходит в Арыси

Он описал, как выглядят дома и постройки после взрывов.

Казахстанец под ником в Instagram askar.dip отправился в Арысь и показал, что там происходит, передает Zakon.kz.

- Хотя город оцеплен, нам удалось заехать. На границе очень много отчаянных мужчин, у многих оставались жены и дети в городе, практически всех уже давно эвакуировали, но так как нет списков, многие пытаются попасть в город, чтобы убедиться, что их родных не оставили. Связи с городом, к сожалению, нет (ни интернета, ни GSM, ни городской телефонной линии). Взрывов уже нет, догорают лишь остатки очагов возгорания, объездили основные улицы: вокзал, главную площадь, людей для эвакуации нет. Добровольно остались лишь те, кто решил охранять свое имущество от мародерства. В городе нет света и отключена связь (GSM и интернет), - поведал Аскар.

Он описал, как выглядят дома и постройки после взрывов.

- Картина, конечно, ужасная... город словно вымер: окна на зданиях выбиты, мелкий очаги возгорания, разрушены крыши некоторых домов, местами повалены деревья и электрические столбы, пустые коляски посреди дороги, открытые калитки домов и ворота гаражей, бесхозные коровы. Но в целом уже тихо и спокойно. Надеюсь, что больше взрывов не будет. В Арыс до сих пор никого не впускают, думаю это, чтобы исключить мародерство и хаос, - написал он.

Также Аскар отметил сплоченность казахстанцев и помощь, которую оказывают жителям Арыси.





- Очень приятно видеть, насколько наш народ сплочен, на границе города десятки машин, а то и больше, добровольцев, желающих помочь вывезти людей в ближайшие пункты. Были в центральной мечети Шымкента Акмечети, люди не перестают привозить вещи и продукты. Вот наш Казахстан, наш народ. Сила в единстве.

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