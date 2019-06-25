Токаев: Город и жилье восстановим
Выражаю благодарность всем казахстанским волонтерам за большой, полезный труд.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев в столь непростой период, передает Zakon.kz.
Выражаю благодарность всем казахстанским волонтерам за большой, полезный труд во имя благополучия жителей Арыси. Им сейчас действительно трудно. Государство поможет им. Город и жилье восстановим, - написал он в twitter.
Выражаю благодарность всем казахстанским волонтерам за большой, полезный труда во имя благополучия жителей Арыс. Им сейчас действительно трудно. Государство поможет им. Город и жильё восстановим.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 25 июня 2019 г.
24 июня глава государства вылетел в Туркестанскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в городе Арысь. Его сопровождают вице-премьер Женис Касымбек и руководители ответственных государственных органов.
Он встретился с жителями города, а также с пострадавшими от взрывов. Президент также провел заседание оперативного штаба и поручил принять первоочередные меры по обеспечению оперативного размещения граждан, потерявших жилье, и оказанию всесторонней помощи пострадавшим, в том числе медицинской.
Кроме того, Президент обещал наказать виновных во взрывах в Арыси.
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