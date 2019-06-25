Вор-рецидивист, крадущий у детей, задержан в столице

Его добычей становились мобильные телефоны, оставленные без присмотра.

Полицейскими Нур-Султана задержан ранее судимый житель столицы, который специализировался на кражах сотовых телефонов у детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

Как пояснили в ведомстве, мужчина в дневное время ходил по дворам домов, и пользуясь невнимательностью детей, оставляющих свои сотовые телефона без присмотра, совершал кражи.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В настоящее время он уже дал признательные показания в совершении двух краж. Проводится проверка на причастность к аналогичным преступлениям. Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просим обратиться в Департамент полиции города Нур-Султан по адресу: ул. Бейбітшілік,19 или позвонить по телефонам 8 (7172) 71-60-24, 71-60-69 либо "102", – сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Фото пресс-службы ДП Нур-Султана

В ведомстве дополнили, что в целях предотвращения подобных случаев, участковыми инспекторами полиции в ходе обхода посещены порядка 250 спортивных внутридворовых объектов, с детьми и их родителями проведена разъяснительная работа, розданы памятки, информационные листы и брошюры с информацией о бдительном и внимательном отношении к личному и вверенному имуществу.

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