В Арыси работают экологи - МВД
Специалисты работают по тушению степных пожаров.
Фото : inform.kz25 июня 2019, 14:02
В Арыси работают специалисты санэпидемнадзора Минэкологии, передает корреспондент МИА "Казинформ".
- На месте чрезвычайного происшествия работают также специалисты санэпидемнадзора Минэкологии, которые в дальнейшем могут дать оценку воздействия на окружающую среду в результате произошедших взрывов, - сказал на пресс-конференции в СЦК заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.
Спикер отметил, что специалисты работают по тушению степных пожаров.
- Они начинаются сразу за территорией войсковой части, там практически степная зона. На сегодняшний час все они (пожары) локализованы и не представляют угрозы, - проинформировал Ильин.
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