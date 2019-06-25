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В Арыси работают экологи - МВД

Специалисты работают по тушению степных пожаров.

Фото : inform.kz25 июня 2019, 14:02

В Арыси работают специалисты санэпидемнадзора Минэкологии, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- На месте чрезвычайного происшествия работают также специалисты санэпидемнадзора Минэкологии, которые в дальнейшем могут дать оценку воздействия на окружающую среду в результате произошедших взрывов, - сказал на пресс-конференции в СЦК заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

Спикер отметил, что специалисты работают по тушению степных пожаров.

- Они начинаются сразу за территорией войсковой части, там практически степная зона. На сегодняшний час все они (пожары) локализованы и не представляют угрозы, - проинформировал Ильин.


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