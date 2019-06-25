Даниал Ахметов призвал восточноказахстанцев оказать помощь жителям Арыси

Наша помощь должна быть добровольна, идти от чистого сердца.

25 июня в акимате Восточно-Казахстанской области под председательством главы региона Даниала Ахметова прошло селекторное совещание, на котором присутствовали акимы городов и районов, руководители крупных предприятий области, передает Инфоцентр ВКО.

Начиная совещание, глава региона подчеркнул, что происшествие такого масштаба в Казахстане впервые, беда жителей в городе Арыси должна отозваться милосердием в сердцах каждого жителя страны.

- Свыше 40 тысяч человек было эвакуировано из города. Это огромные масштабы. Поэтому я хочу, чтобы восточноказахстанцы объединились в благотворительности. Мы просим, чтобы каждое предприятие области рассмотрело возможность оказания помощи людям, попавшим в это чрезвычайное положение. Это могут быть финансовые и материальные ресурсы, одежда, строительные материалы, продукты питания. Но наша помощь должна быть добровольна, идти от чистого сердца, - сказал Даниал Ахметов.

Во время заседания было принято решение создать специальный штаб, в который вошли заместители главы региона, первый заместитель филиала партии "Nur Otan", представители СМИ, имеющие активную гражданскую позицию, представители общественных объединений. Координировать работу штаба будет Даниал Ахметов.

- Мы включили в штаб большое количество общественности для того, чтобы они могли контролировать поступления финансовых и материальных ресурсов, контактно работали с составом штабов из Турекстанской области. Надеюсь, что благотворительность, которая есть в сердцах восточноказахстанцев, выльется в конкретные результаты. Сейчас мы тщательно изучаем возможности отдыха детей из Арыси в наших детских лагерях, профилакториях. Кроме того, думаем об отдыхе старшего поколения. Мы должны показать всему миру цельность и единство казахстанского общества, - заключил аким ВКО.

Каждый неравнодушный к беде житель региона может обратиться в мечеть Халифа Алтай в Усть-Каменогорске и в Центральную мечеть города Семея, а также в Дома дружбы для сбора благотворительной помощи. Помимо этого, различные ресурсы помощи принимаются в филиале партии "Nur Otan".

Также можно обратиться в корпоративный фонд социального развития "Туркестан". Реквизиты фонда: Туркестанская область, Город Туркестан, Кызылорда тас жолы , здание 34 А, почтовый индекс 161200, БИН 100440016000, Филиал АО "ForteBank" в городе Туркестан, ИИК KZ7196528F0007014540, БИК IRTYKZKA.

Номера телефонов для подробной информации в Усть-Каменогорске: 8(7132)-71-31-50, 8(7132)-71-32 -77 (аппарат акима области).

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