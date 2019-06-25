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Полицейские перечислят свой однодневный заработок жителям Арыси

Эту инициативу поддержали все сотрудники органов внутренних дел страны.

Фото : Almaty.tv25 июня 2019, 14:16

Полицейские страны перечислят свой однодневный заработок жителям Арыси, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

Как отметили в ведомстве, инициативу главы МВД Ерлана Тургумбаева о помощи пострадавшим от событий в городе Арысь поддержали все сотрудники органов внутренних дел страны.

- Личным составом министерства внутренних дел и его подразделений будет перечислена однодневная заработная плата в фонд помощи пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия в городе, – сообщили в пресс-службе МВД РК.


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