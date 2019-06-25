Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Cаперы работают в Арыси по разминированию

В ликвидации последствия взрыва боеприпасов задействовано около 1800 человек.

Фото : пресс-служба25 июня 2019, 14:27

В настоящее время в Арыси работает девять групп разминирования, из числа военнослужащих, которые имеют соответствующий опыт работы с взрывоопасными предметами. Данные группы выполняют целый комплекс мероприятий по очистке территории от неразорвавшихся боеприпасов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Работы по очистке боеприпасов организованы в целях максимального освобождения от взрывоопасных предметов складов и иных мест хранения, расположенных вблизи населенных пунктов. В первую очередь проводится очистка железнодорожных путей и жилых зданий города Арысь, прилегающих к территории арсенала, в целях обеспечения безопасности жителей при их возвращении домой.

Кроме того, осуществляется разведка местности г. Арысь и технической территории арсенала с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые отслеживают работу инженерных подразделений и оповещают оперативный штаб об обнаружении взрывоопасных предметов, благодаря которому была своевременно вскрыта угроза распространения степного пожара в направлении города Шымкент. Подразделениями военной полиции организовано круглосуточное патрулирование, около 700 военнослужащих задействовано в оцеплении города.

Также на месте происшествия развернут палаточный лагерь на 1200 человек. Для организации питания развернуты пункты хозяйственного довольствия, включая полевой механизированный хлебозавод.

К сожалению, как ранее сообщалось от полученных ран погиб военнослужащий контрактной службы старший сержант Алимбеков Б.М., второго пропавшего военнослужащего нашли, сейчас он находится в лечебном учреждении.

Как ранее сообщалось, в ликвидации последствия взрыва боеприпасов задействовано около 1800 человек личного состава и более 50 единиц техники. Силами личного состава Вооруженных Сил РК проводятся мероприятия по ликвидации и минимизации последствий.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты