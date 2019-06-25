Cаперы работают в Арыси по разминированию

В ликвидации последствия взрыва боеприпасов задействовано около 1800 человек.

В настоящее время в Арыси работает девять групп разминирования, из числа военнослужащих, которые имеют соответствующий опыт работы с взрывоопасными предметами. Данные группы выполняют целый комплекс мероприятий по очистке территории от неразорвавшихся боеприпасов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Работы по очистке боеприпасов организованы в целях максимального освобождения от взрывоопасных предметов складов и иных мест хранения, расположенных вблизи населенных пунктов. В первую очередь проводится очистка железнодорожных путей и жилых зданий города Арысь, прилегающих к территории арсенала, в целях обеспечения безопасности жителей при их возвращении домой.

Кроме того, осуществляется разведка местности г. Арысь и технической территории арсенала с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые отслеживают работу инженерных подразделений и оповещают оперативный штаб об обнаружении взрывоопасных предметов, благодаря которому была своевременно вскрыта угроза распространения степного пожара в направлении города Шымкент. Подразделениями военной полиции организовано круглосуточное патрулирование, около 700 военнослужащих задействовано в оцеплении города.

Также на месте происшествия развернут палаточный лагерь на 1200 человек. Для организации питания развернуты пункты хозяйственного довольствия, включая полевой механизированный хлебозавод.

К сожалению, как ранее сообщалось от полученных ран погиб военнослужащий контрактной службы старший сержант Алимбеков Б.М., второго пропавшего военнослужащего нашли, сейчас он находится в лечебном учреждении.

Как ранее сообщалось, в ликвидации последствия взрыва боеприпасов задействовано около 1800 человек личного состава и более 50 единиц техники. Силами личного состава Вооруженных Сил РК проводятся мероприятия по ликвидации и минимизации последствий.

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