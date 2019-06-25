ЧП в Арыси: выписано из больниц 15 человек

В стационарах находятся 74 пациентов.

Национальный координационный центр экстренной медицины Министерства здравоохранения РК касательно чрезвычайной ситуации в Арыси сообщил информацию о пострадавших, передает Zakon.kz.

В целях оказания экстренной медицинской помощи мобилизованы 22 бригады скорой медицинской помощи города Арыс, Ордабасинского района, городов Туркестан, Кентау и Шымкент.

В близлежащих областях (Жамбылской и Кызылординской) мобилизованы и находятся в полной готовности 16 бригад скорой медицинской помощи.

На случай необходимости в целях обеспечения оперативной транспортировки готовы 2 вертолета санитарной авиации, укомплектованные медицинским оборудованием и мобильной бригадой на борту.

По линии санитарной авиации для оказания консультативной помощи пациентам из Алматы в Шымкент направлены 2 мультидисциплинарные бригады, в составе реаниматологов, травматологов, камбустиологов, детских реаниматологов и нейрохирургов. На данный момент, специалистами уже оказана консультативная помощь одиннадцати пациентам, одному из пациентов проведена операция на месте.

Кроме того, для оказания медицинской помощи в центральные районные больницы (Отырар, Ордабасинский и Сарыагашский районы) направлены врачи-камбустиологи, нейрохирурги, реаниматологи и неврологи. Специалистами уже оказана консультативная помощь трем пострадавшим пациентам.

По данным Управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации Шымкента на 13.00 часов из госпитализированных 89 пациентов, выписано 15 человек, в стационарах находятся 74 пациентов, из них: по Шымкенту 37 человек, по Туркестанской области 37 человек.

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