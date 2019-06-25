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Токаев окажет личную помощь пострадавшим в Арыси

Сотрудники администрации Президента перечислят свой однодневный заработок пострадавшим.

Фото : Facebook25 июня 2019, 14:43

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перечислил однодневный заработок пострадавшим от чрезвычайного происшествия в Арыси, передает Zakon.kz.

- Чрезвычайное происшествие в Арыси объединило всех казахстанцев. Никто не остался в стороне от беды. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял решение оказать личную помощь пострадавшим. Сотрудники Администрации Президента перечислят свой однодневный заработок в фонд помощи жителям Арыси, - сообщил пресс-секретарь президента Берік Уәли.

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