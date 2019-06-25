Спортсмены перечислили материальную помощь жителям Арыси

"Для нас команда Казахстана имеет значение не только во время спортивных соревнований. Все наши болельщики и есть наша команда".

Национальный Олимпийский комитет Казахстана, Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта, а также национальные спортивные федерации приняли решение перевести однодневную зарплату для гуманитарной помощи пострадавшим и эвакуированным жителям Арыси, передает Zakon.kz.

Спортивное сообщество Казахстана выражает слова поддержки жителям Арысь. В подобных ситуациях не может быть сторонних наблюдателей, поэтому спортсмены Казахстана решили поддержать соотечественников в непростое для них время.

- Для нас команда Казахстана имеет значение не только во время спортивных соревнований. Все наши болельщики и есть наша команда, - отмечается в сообщении НОК.

Деньги будут перечислены на счет для сбора средств, открытым общественным объединением "Менiң Атамекенiм".

24 июня на складе воинской части в городе Арыси Туркестанской области произошел взрыв с последующим возгоранием на территории воинской части. Город был эвакуирован. Все подробности о ЧП здесь.

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