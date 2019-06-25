Для пострадавших жителей Арыси организованы точки получения госуслуг

Кроме того, в каждый район организованы выезды мобильных ЦОН.

Сотрудники Правительства для граждан оказывают госуслуги пострадавшим жителям г.Арыс в 15 сборно-эвакуационных пунктах г.Шымкент, а также в 12 точках Ордабасинского, Сарыагашского, Казыгуртского, Отырарского районов и близлежащих сельских округов, пишет Zakon.kz.

Кроме того, в каждый район организованы выезды мобильных ЦОН.

Пострадавшим оказывают консультацию в получении госуслуг, предоставляют информационные справки и первичный пакет документов. В случае необходимости работники Правительства для граждан оперативно взаимодействуют с управлениями миграционной службы для документирования пострадавших.

Стоит отметить, что в связи с произошедшими событиями работа ЦОН и других подразделений Правительства для граждан в городе Арыс приостановлена. 55 работников с членами их семей своевременно эвакуированы и находятся на безопасной территории.

Список сборно-эвакуационных пунктов г.Шымкент, в которых граждане могут получить госулуги:

1. СШ №26 им. Жамбыла, ул.Зердели, 1б;

2. Спортивная школа-интернат им. Б.Саттарханова, ул.Алпысбаева, 116;

3. Школа-интернат для глухонемых детей, 112-ый км, улица Аманжол, 63в;

4. СШ №33 им. Кенесары Касымова, ул.Д. Курманбекова, б/н;

5. Школа-гимназия №50 им. А.Байтурсынова, ул.Мангельдина, 41;

6. СШ №55, мкр. «Тарлан», проезд Школьный, б/н;

7. СШ №66, мкр. «Казыгурт», ул. Ондасынова, б/н;

8. СШ №53 им. Хамзы, мкр. «Кызылжар», ул.Гагарина, б/н;

9. СШ №54, мкр. «Ынтымак», ул.Туркестанская, б/н;

10. СШ №60, мкр. «Жидели»;

11. СШ №61, мкр. «Актас-1»;

12. СШ №56 им. Кобеева, мкр. «Катын-копир», ул.Гафура Гулама, 37;

13. СШ №87 им. А. Назарбекова, мкр. «Самал-3», ул.Аргынбекова, 20-23 а;

14. СШ №118 «Кокбулак», ул. П.Турдалы, б/н;

15. Индустриально-технический колледж, ул.Гагарина, 121.

Список сборно-эвакуационных пунктов близлежащих районов:

1. Ордабасинский район, с. Акжол, школа им. Жамбыла;

2. Ордабасинский район, с. Тореарык, школа им. Тауке Хана;

3. Ордабасинский район, с. Колтоган, школа им. Ерназарова;

4. с.Монтайтас, местная школа;

5. с.Монтайтас, школа им.Онтаева;

6. Сарыагашский район, с.Дарбаза, школа им.Багозиева, школа №139;

7. Сарыагашский район, с.Жылга, школа им.Сейфуллина;

8. Сарыагашский район, с.Куркелес;

9. Казыгуртский район, сельский округ Рабат;

10. Казыгуртский район, с.Атбулак, школа для одаренных детей им. Ж.Каппарова;

11. Отырарский район, с.Шаульдер, технический лицей;

12. Шардаринский район, г.Шардара, колледж №16.

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