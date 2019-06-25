Группа "ЦАТЭК" направила гуманитарную помощь жителям Арыси

Из Алматы в Туркестанскую область отправлено 10 тонн гуманитарного груза.

С 24 июня все внимание жителей Казахстана приковано к чрезвычайному происшествию в Арыси на юге республики.

Группа компаний "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" (ЦАТЭК) откликнулась на призыв о помощи пострадавшим: из Алматы в Туркестанскую область отправлено 10 тонн гуманитарного груза.





Жители города Арысь переживают непростое время и вынуждены временно покинуть свое жилье.

Пострадавшие получат продукты питания: рис, гречку, сахар, минеральную воду, тушенку, чай и многое другое. Также гуманитарный груз содержит товары первой необходимости и санитарно-гигиенические принадлежности. Помощь, которая идет со всего Казахстана, показывает солидарность всех жителей республики и ускорит восстановление города, отметили в компании.

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