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Группа "ЦАТЭК" направила гуманитарную помощь жителям Арыси

Из Алматы в Туркестанскую область отправлено 10 тонн гуманитарного груза.

Фото : ЦАТЭК25 июня 2019, 15:17

С 24 июня все внимание жителей Казахстана приковано к чрезвычайному происшествию в Арыси на юге республики.

Группа компаний "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" (ЦАТЭК) откликнулась на призыв о помощи пострадавшим: из Алматы в Туркестанскую область отправлено 10 тонн гуманитарного груза.

Жители города Арысь переживают непростое время и вынуждены временно покинуть свое жилье.

Пострадавшие получат продукты питания: рис, гречку, сахар, минеральную воду, тушенку, чай и многое другое. Также гуманитарный груз содержит товары первой необходимости и санитарно-гигиенические принадлежности. Помощь, которая идет со всего Казахстана, показывает солидарность всех жителей республики и ускорит восстановление города, отметили в компании.


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