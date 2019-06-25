Житель Шымкента пять раз ездил в Арысь, чтобы вывезти оттуда людей

Он себя не считает героем.

Житель Шымкента после новости о ЧП в Арыси на своем лекговом авто поехал туда и вывез с места около 40 человек, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил в Facebook Еркин Кахаров.

Мужчину зовут Жалгас. Он поехал в Арысь, чтобы найти родственников. Кого-то нашел, кого-то нет, а на обратном пути подбирал других жителей города.

- Люди познаются в экстремальных ситуациях. Этот парень рванул сразу, как прошла информация о взрывах. Обедал на ходу, без сна и отдыха за сутки совершил 5 выездов в горячую точку. Вывез в Шымкент около 40 человек, часть из которых живут у него дома, часть в доме его сестры. Он себя не считает героем, а я горжусь тем, что много таких людей, которые молча делали добро, о поступках которых никто не узнает. Меня задела его скромность, еле уговорил его постоять молча, - написал Кахаров.

Сейчас Жалгас также не сидит на месте и занимается обеспечением эвакуированных людей.

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