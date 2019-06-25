12 мифов о разных странах, которые уже устали слышать их жители

Зачастую многое из того, что мы якобы знаем о других государствах и их жителях, оказывается выдумкой или как минимум преувеличением.

Мы привыкли формировать впечатление о странах по фильмам, новостям или рассказам знакомых. Но мало кто задумывается, что фильмы — это выдумка, новости предвзяты, а недельный отдых друзей-путешественников — это слишком мало для того, чтобы сложить объективное мнение о чужой стране.

Поэтому зачастую многое из того, что мы якобы знаем о других государствах и их жителях, оказывается выдумкой или как минимум преувеличением. AdMe.ru готов развенчать 12 популярных мифов на эту тему.

Миф 1. Китай — самая густонаселенная страна мира

© Immanuel Giel / wikimedia

Типичный китайский пейзаж.

В Китае живет больше всего людей на планете, но плотность населения далеко не самая высокая. По этому показателю Поднебесная уступает Германии, Италии и даже Московской области без учета Москвы.

Дело в том, что помимо огромного количества населения Китайская Народная Республика обладает и одной из самых больших территорий в мире. И примерно 2/3 этой территории занимают горы и пустыни.

Миф 2. Сумо — самый популярный вид спорта в Японии

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В последние годы традиционная японская борьба возвращает утраченные позиции. Но сумо по-прежнему сильно уступает в популярности самому массовому виду спорта в Японии —бейсболу. Из всех, кто так или иначе увлекается спортом в этой стране, почти половина предпочитает именно его.

Миф 3. Индия — страна буддистов

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Более 80 % верующих Индии исповедуют индуизм. На 2-м месте по распространенности — ислам. Буддистами являются менее 1 % жителей страны. Практически все из них проживают в северных, близких к Тибету регионах.

Миф 4. Итальянцы едят что хотят и сколько хотят, но не толстеют

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Конечно, проблема ожирения в Италии не является такой насущной, как, например, в США. Но истории о том, что все итальянцы каждый день съедают тазик пасты, выпивают бутылку вина и при этом остаются стройными, сильно приукрашены.

По статистике, каждый 5-й итальянец страдает от ожирения. А ситуация с детским ожирением на Апеннинах одна из худших в Европе.

Миф 5. Англия — страна дождей

@wlenglishschool

Назвать Британию засушливым местом, конечно, нельзя, но и ее "дождливость" сильно преувеличена. Хотя в некоторых районах острова погода действительно отличается сыростью, в Лондоне, например, в год осадков выпадает меньше, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

Миф 6. Все жители ОАЭ неприлично богаты

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Коренное население Объединенных Арабских Эмиратов, как правило, действительно живет в достатке. Но примерно 85 % постоянно проживающих в стране людей — иммигранты. Даже среди арабов, живущих в ОАЭ, более 2/3 — приезжие из соседних стран.

Иммигранты занимают большинство должностей. Если IT-специалисты и топ-менеджеры могут позволить себе достойный уровень жизни, то обычные рабочие и рядовые офисные клерки в этой недешевой стране иногда живут в таких условиях, которым не позавидуют московские нелегалы.

Миф 7. Столица Бразилии — Рио-де-Жанейро

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Рио-де-Жанейро действительно был столицей страны почти 200 лет, но еще в 1960 году был осуществлен перенос столицы в новый, специально построенный город — Бразилиа. Теперь Рио не является даже самым населенным городом страны, уступая другому мегаполису — Сан-Паулу.

Миф 8. В Германии все очень пунктуальны и все работает строго по расписанию

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Пунктуальность — это часть немецкой традиционной культуры, но, как и во всем мире, в Германии культурные границы стираются, а национальные традиции забываются. Как и у нас, некоторые крупные проекты в стране сдаются значительно позже запланированного срока. Также, согласно статистике, примерно треть всех поездов в Германии прибывают с опозданием.

Миф 9. Коррида — очень популярное зрелище среди испанцев

© Nicolay Sidorov / wikimedia

Коррида по-прежнему регулярно проводится во многих испанских городах, но ее популярность среди местного населения невысока. Значительная часть посетителей шоу — туристы. Парламент Каталонии под давлением активистов вообще запретил бой быков на территории области, в том числе в Барселоне.

Миф 10. Австралия — страна вечного лета

@marids7



Большая часть населения Австралии проживает на юге страны в таких городах, как Сидней, Мельбурн, Канберра, Аделаида. Например, в столице страны Канберре температура зимой регулярно опускается почти до 0 °С. Кроме того, немалую часть континента занимают горы, которые зимой покрываются снегом.

Миф 11. Румыния — цыганская страна

© Inocencio Medina Vera / wikimedia © Ion Theodorescu-Sion / wikimedia

Одни считают, что чуть ли не большинство населения страны — цыгане. Другие уверены, что румыны и цыгане — это родственные народы. И те, и другие неправы.

Во-первых, румыны и цыгане имеют совершенно разное происхождение и говорят на непохожих языках. Первые — исконно европейский народ, говорящий на языке, близком итальянскому и испанскому. Вторые — потомки выходцев из Индии. Во-вторых, доля цыган в населении Румынии — всего около 3 %.

Миф 12. Перец чили получил свое название от южноамериканской страны

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Название острому перцу дали древние ацтеки, которые жили на территории современной Мексики. Они первыми начали использовать это растение в медицине и кулинарии. Государство Чили расположено за много тысяч километров от Мексики и в древности населялось другими народами, говорившими на другом языке.

Во многих современных языках названия растения и латиноамериканской страны даже пишутся по-разному. Например, по-английски красный острый перец — chilli, а государство — Chile.

А какие еще стереотипы о других странах вы знаете? Какие мифы о своей родине приходилось слышать вам?

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