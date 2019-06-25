Наше сотрудничество с Монголией плодотворно развивается - Токаев
Президент отметил близкие отношения между странами.
Фото : Акорда25 июня 2019, 16:30
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с первым президентом Монголии Пунсалмаагийном Очирбатом, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил близкие отношения между Казахстаном и Монголией, историческую общность народов двух стран.
- Наше сотрудничество с Монголией плодотворно развивается, ведется совместная работа в рамках международных организаций. Есть взаимные договоренности деловых кругов наших стран по реализации проектов в сфере агропромышленного комплекса и горнодобывающей индустрии, - сказал глава государства.
В свою очередь Пунсалмаагийн Очирбат поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием пост Президент Казахстана и пожелал успехов в его деятельности.
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