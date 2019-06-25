Новые троллейбусные маршруты появятся в Алматы
Это позволит увеличить подвижной состав на маршрутах и снизить количество аварийных сходов.
Фото : saroavto225 июня 2019, 16:33
Бауыржан Байбек поручил начать обновлять троллейбусные сети, передает Zakon.kz.
- Поручил начать обновление троллейбусных сетей. Уже готово ПСД на реконструкцию 172,6 км, а также ТЭО для ремонта электроподстанций и строительства новых линий троллейбусных маршрутов. Это позволит увеличить подвижной состав на маршрутах и снизить количество аварийных сходов, - написал градоначальник в твиттере.
Ранее мы сообщали, что количество автобусов увеличат в 4 раза в Алматы
Поручил начать обновление троллейбусных сетей. Уже готово ПСД на реконструкцию 172,6 км, а также ТЭО для ремонта электроподстанций и строительства новых линий троллейбусных маршрутов. Это позволит увеличить подвижной состав на маршрутах и снизить количество аварийных сходов.— Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) 25 июня 2019 г.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4974893-fc9b90376cc266a8d069150204d8240a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...