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Новые троллейбусные маршруты появятся в Алматы

Это позволит увеличить подвижной состав на маршрутах и снизить количество аварийных сходов.

Фото : saroavto225 июня 2019, 16:33

Бауыржан Байбек поручил начать обновлять троллейбусные сети, передает Zakon.kz.

- Поручил начать обновление троллейбусных сетей. Уже готово ПСД на реконструкцию 172,6 км, а также ТЭО для ремонта электроподстанций и строительства новых линий троллейбусных маршрутов. Это позволит увеличить подвижной состав на маршрутах и снизить количество аварийных сходов, - написал градоначальник в твиттере.

Ранее мы сообщали, что количество автобусов увеличат в 4 раза в Алматы


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