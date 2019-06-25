Новые троллейбусные маршруты появятся в Алматы

Бауыржан Байбек поручил начать обновлять троллейбусные сети, передает Zakon.kz.

Ранее мы сообщали, что количество автобусов увеличат в 4 раза в Алматы

Поручил начать обновление троллейбусных сетей. Уже готово ПСД на реконструкцию 172,6 км, а также ТЭО для ремонта электроподстанций и строительства новых линий троллейбусных маршрутов. Это позволит увеличить подвижной состав на маршрутах и снизить количество аварийных сходов.