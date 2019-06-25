Фонд Булата Утемуратова при содействии Красного Полумесяца помогают пострадавшим в Арыси

На данном этапе общая сумма денежной помощи составит 60 млн тенге для 2 тысяч человек.

Фонд Булата Утемуратова совместно с Красным Полумесяцем приступают к выдаче карт помощи пострадавшему населению Арыси в рамках программы по оказанию поддержки казахстанцам при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

На данном этапе общая сумма денежной помощи составит 60 млн тенге для 2 тысяч человек. Такое решение было принято после совместного мониторинга в эвакопунктах Шымкента и после оценки потребностей пострадавших людей.

Эти средства помогут людям пережить первые и самые тяжелые дни кризиса и закрыть свои первоочередные нужды - гигиенические принадлежности, лекарства, одежду.

Ранее в этом году Фонд Булата Утемуратова и Красный Полумесяц оказали денежную помощь пострадавшим от весенних паводков в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Алматинской областей на общую сумму более 56 млн тенге.

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