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Фонд Булата Утемуратова при содействии Красного Полумесяца помогают пострадавшим в Арыси

На данном этапе общая сумма денежной помощи составит 60 млн тенге для 2 тысяч человек.

Фото : Фонд Булата Утемуратова25 июня 2019, 16:36

Фонд Булата Утемуратова совместно с Красным Полумесяцем приступают к выдаче карт помощи пострадавшему населению Арыси в рамках программы по оказанию поддержки казахстанцам при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

На данном этапе общая сумма денежной помощи составит 60 млн тенге для 2 тысяч человек. Такое решение было принято после совместного мониторинга в эвакопунктах Шымкента и после оценки потребностей пострадавших людей.

Эти средства помогут людям пережить первые и самые тяжелые дни кризиса и закрыть свои первоочередные нужды - гигиенические принадлежности, лекарства, одежду.

Ранее в этом году Фонд Булата Утемуратова и Красный Полумесяц оказали денежную помощь пострадавшим от весенних паводков в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Алматинской областей на общую сумму более 56 млн тенге.


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