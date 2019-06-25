Во время аварии на атомной электростанции в Японии, Казахстан оказал неоценимую помощь, поддержку нашему народу. Мы этого не забыли.

Японские инвесторы выразили желание оказать помощь пострадавшим в Арыси. Об этом представитель японской компании заявил на встрече с акимом Атырауской области Нурланом Ногаевым, передает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

- Мы все осведомлены о трагедии в Туркестанской области. Более 40 тысяч пострадавших на сегодня не могут вернуться в свои дома. Во время аварии на атомной электростанции в Японии, Казахстан оказал неоценимую помощь, поддержку нашему народу. Мы этого не забыли. Поэтому, мы хотим также оказать посильную помощь пострадавшим, - сказал генеральный директор ТОО "Tokyo Rope Almaty" Такеяма Тошио.

На рабочей встрече с руководством региона японские инвесторы обсудили вопросы двухсторонних взаимоотношений. Интерес бизнес-компаний из страны восходящего Солнца к атыраускому региону не случаен. Именно здесь сосредоточены крупные проекты в нефтегазовой отрасли Казахстана. Для ознакомления с инвестиционными возможностями региона в Атырау прибыло руководство "Metal One Corporation", "Metal One Steel Products Corporation" и других компания.

Компания "Metal One Corporation", занимающаяся продажей стали, является лидером в сфере дистрибьюции стали с 160 японскими и зарубежными компаниями группы, занимающимися обработкой стальной продукции по всему миру.

"MetalOneSteelProductsCorporation" занимается проволочными прутьями, специальной сталью и нержавеющей сталью в общенациональном масштабе.

Аким области Нурлан Ногаев рассказал инвесторам об инвестиционных возможностях региона, отметив, что Елбасы и президент страны уделяют важное значение привлечению инвестиции в экономику страны.

- Мы создадим все условия для взаимовыгодного сотрудничества, потенциал для двухсторонних взаимодействий огромен, - подчеркнул глава региона.

Инвесторы из Японии планируют строительство собственного завода.В ходе визита японцы осмотрят площадку под будущее строительство. Также ознакомятся с работой, проводимой в индустриальном нефтехимическом технопарке.

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