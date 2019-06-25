Видео со взрывом в Украине перепутали с ЧП в Арыси

Если прислушаться, то можно заметить в речи снимающих украинский акцент.

Видео со взрывами из Украины выдают в социальных сетях за ЧП в Арыси, передает Zakon.kz.

Однако, если прислушаться, то можно заметить в речи снимающих украинский акцент. Данное видео было снято не в Арыси, а в городе Балаклея Харьковской области.

24 июня в Арыси произошел взрыв на складе с боеприпасами. Погибли два человека. Весь город эвакуировали. Со всего Казахстана люди присылают помощь.

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