Видео со взрывом в Украине перепутали с ЧП в Арыси
Если прислушаться, то можно заметить в речи снимающих украинский акцент.
Фото : кадр видео25 июня 2019, 16:53
Видео со взрывами из Украины выдают в социальных сетях за ЧП в Арыси, передает Zakon.kz.
Однако, если прислушаться, то можно заметить в речи снимающих украинский акцент. Данное видео было снято не в Арыси, а в городе Балаклея Харьковской области.
24 июня в Арыси произошел взрыв на складе с боеприпасами. Погибли два человека. Весь город эвакуировали. Со всего Казахстана люди присылают помощь.
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