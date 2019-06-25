В Атырауской области собрали гуманитарную помощь в рамках акции "Арыс, біз біргеміз"

Акимат Атырауской области призвал поддержать пострадавших.

20 тонн гуманитарного груза собрано в Атырау. Помощь включает продукты питания, средства личной гигиены и предметы первой необходимости, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Как сообщил директор ТЦ "Дина" Нурлан Тауекел, первый гуманитарный груз из нефтяного региона отправят сегодня, 25 июня. В его сборе приняло участие более 100 предпринимателей, арендующих помещения у торгового центра.

– Акимат Атырауской области в лице главы региона Нурлана Ногаева призвал поддержать пострадавших в результате ЧП в городе Арысь и оказать возможную помощь жителям. Мы решили откликнуться и принять участие в общеказахстанской акции "Арыс, біз біргеміз". Благодаря этому удалось собрать 20 тонн необходимого груза. Сейчас мы занимаемся его погрузкой, и в ближайшее время гуманитарная помощь будет отправлена по назначению. Везем самое нужное. Помимо этого, люди переводят деньги на банковский счёт, опубликованный в СМИ, – сказал директор ТЦ "Дина" Нурлан Тауекел.

Напомним, утром 24 июня в городе Арысь прогремели звуки мощных взрывов, которые произошли на территории воинской части. На одном из складов произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Всех жителей города эвакуировали в ближайшие населенные пункты.

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