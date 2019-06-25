Тарановский район Костанайской области переименовали
Теперь он называется район Беимбета Майлина.
Фото : Костанайские новости25 июня 2019, 17:14
Президент Казахстана издал указ о переименовании Тарановского района Костанайской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
- В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю:
переименовать Тарановский район Костанайской области в район Беимбета Майлина.
Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования, - сказано в размещенном тексте указа.
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