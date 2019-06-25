Тарановский район Костанайской области переименовали

Теперь он называется район Беимбета Майлина.

Президент Казахстана издал указ о переименовании Тарановского района Костанайской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: переименовать Тарановский район Костанайской области в район Беимбета Майлина. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования, - сказано в размещенном тексте указа.

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