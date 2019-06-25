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Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

Спектр капризов природы варьируется от грозы с градом до сильной жары и пыльных бурь.

Фото : Gazeta Współczesna25 июня 2019, 17:25

26 июня сразу в нескольких регионах страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Так на территории Акмолинской области и в городе Кокшетау, ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

На большей части Туркестанской области днем ожидается сильная жара – до 42°C. В Туркестане днем столбик термометров поднимется до 40°C. Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области также ожидается сильная жара до 44°С. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный местами 15-20, порывы 23 м/с. Вероятность шторма 95-100 %

А в Мангистауской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, северный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.


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