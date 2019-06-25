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Мусульмане Алматы организовали благотворительную акцию в помощь жителям Арыси

Благотворительный караван будет отправлен из Центральной мечети Алматы в субботу, 29 июня.

Фото : 24.kz25 июня 2019, 17:37

Благотворительная акция "АРЫСҚА ЖЫЛУ" организована мечетями Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Центральной мечети города.

Служители мечетей южного мегаполиса призывают горожан внести свой вклад в организованную ими благотворительную акцию "АРЫСҚА ЖЫЛУ" в помощь пострадавшим от чрезвычайного происшествия в городе Арысь.

Принимаются продукты питания (нескоропортящиеся), одежда, постельные принадлежности, средства гигиены, денежные средства.

Для теx, кто xочет оказать материальную помощь, в мечетяx будут установлены специальные ящики "АРЫСҚА ЖЫЛУ".

Благотворительный караван будет отправлен из Центральной мечети Алматы в субботу, 29 июня.

"Жители Алматы выражают соболезнования братьям и сестрам из Арыси и просят Всевышнего облегчить им все трудности, дать терпение, чтобы пережить это тяжелое испытание. Пусть Алла убережет наш народ от бед и ненастий, соxранит нам мир и покой", - говорится в сообщении Центральной мечети Алматы.


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