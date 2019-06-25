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Сейдахмет стал игроком алматинского "Кайрата"

Вторую часть сезона 18/19 казахский форвард провел за болгарский клуб "Левски".

Фото : ФК "Уфа"25 июня 2019, 18:02

Футбольный клуб "Уфа" и алматинский "Кайрат" договорились о трансфере казахстанского нападающего Еркебулана Сейдахмета. передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе российского клуба, Еркош перешел в "Уфу" в январе 2018-го года из "Тараза". Сейдахмет сыграл за российскую команду 4 матча и впервые получил вызов в сборную Казахстана. Вторую часть сезона 18/19 казахстанский форвард провел за болгарский клуб "Левски".

Футбольный клуб "Уфа" поблагодарил Еркебулана за совместную работу и пожелал ему успешного продолжения профессиональной карьеры.

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@f.c.kairat ????????

Публикация от SEIDAKHMET ERKEBULAN (@seidakhmet_e) 25 Июн 2019 в 4:52 PDT


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