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Более 120 млн тенге перечисляют казахстанские газовики жителям Арыси

Отечественные газовики считают, что произошедшая трагедия не может оставить никого равнодушным, а помочь своим соотечественникам в тяжелое время является гражданским долгом каждого казахстанца.

Фото : АО "КазТрансГаз"25 июня 2019, 18:11

К ставшей уже общенациональной акции "Арыс.Біз біргеміз!", направленной на сбор средств для помощи жителям Арыси в Туркестанской области, присоединились работники АО "КазТрансГаз".

Коллективы группы компаний национального газового оператора приняли решение перевести свой однодневный заработок в фонд помощи пострадавшим во всех регионах присутствия компании. Надо отметить, что АО "КазТрансГаз" стало одной из первых национальных компаний, оказавших помощь пострадавшим.

Отечественные газовики считают, что произошедшая трагедия не может оставить никого равнодушным, а помочь своим соотечественникам в тяжелое время является гражданским долгом каждого казахстанца.


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