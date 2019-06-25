Токаев принял первого заместителя председателя партии "Nur Otan"

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе исполнения поручений Председателя партии – Елбасы Нурсултана Назарбаева по повышению благосостояния населения и дальнейшему развитию партийных проектов.

25 июня Президент Казахстана принял первого заместителя Председателя партии "Nur Otan" Маулена Ашимбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства был проинформирован о текущей деятельности партии, выполнении решений XVIII Съезда партии "Nur Otan" и Плана действий по реализации предвыборной программы "Благополучие для всех! Преемственность, справедливость, прогресс". Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о ходе исполнения поручений Председателя партии – Елбасы Нурсултана Назарбаева по повышению благосостояния населения и дальнейшему развитию партийных проектов.

Президент Казахстана указал на важность активной и системной работы по всем направлениям работы партии, в том числе реализации предвыборной программы, направленной на улучшение жизни казахстанцев. Глава государства особо отметил роль партии в выстраивании конструктивного диалога с обществом.

– Национальный совет по общественному доверию должен быть реальной диалоговой площадкой, где открыто высказываются разные мнения и предложения о дальнейшем развитии страны. В работе Совета должны участвовать все заинтересованные и ответственные политические силы: партии, неправительственные организации и другие, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Маулен Ашимбаев проинформировал Президента об организации во всех областных филиалах партии центров по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от взрывов боеприпасов в городе Арысь.

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