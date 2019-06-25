Для пострадавших жителей Арыси организованы точки получения госуслуг

Работа ЦОН и других подразделений Правительства для граждан в Арыси приостановлена. 55 работников с членами их семей своевременно эвакуированы.

Сотрудники Правительства для граждан оказывают государственные услуги пострадавшим жителям Арыси в 15 сборно-эвакуационных пунктах Шымкента, а также в 12 точках Ордабасинского, Сарыагашского, Казыгуртского, Отырарского районов и близлежащих сельских округов. Кроме того, в каждый район организованы выезды мобильных ЦОН, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НАО ГК "Правительство для граждан".

Пострадавшим оказывают консультацию в получении государственных услуг, предоставляют информационные справки и первичный пакет документов. В случае необходимости работники Правительства для граждан оперативно взаимодействуют с управлениями миграционной службы для документирования пострадавших.

В связи с произошедшими событиями работа ЦОН и других подразделений Правительства для граждан в городе Арыси приостановлена. 55 работников с членами их семей своевременно эвакуированы и находятся на безопасной территории.

Список сборно-эвакуационных пунктов Шымкента, в которых граждане могут получить госуслуги:

1. СШ №26 им. Жамбыла, ул. Зердели, 1 б;

2. Спортивная школа-интернат им. Б. Саттарханова, ул. Алпысбаева, 116;

3. Школа-интернат для глухонемых детей, 112-ый км, улица Аманжол, 63в;

4. СШ №33 им. КенесарыКасымова, ул. Д. Курманбекова, б/н;

5. Школа-гимназия №50 им. А. Байтурсынова, ул. Мангельдина, 41;

6. СШ №55, мкр. "Тарлан", проезд Школьный, б/н;

7. СШ №66, мкр. "Казыгурт", ул. Ондасынова, б/н;

8. СШ №53 им. Хамзы, мкр. "Кызылжар", ул. Гагарина, б/н;

9. СШ №54, мкр. "Ынтымак", ул. Туркестанская, б/н;

10. СШ №60, мкр. "Жидели";

11. СШ №61, мкр. "Актас-1";

12. СШ №56 им. Кобеева, мкр. "Катын-копир", ул. ГафураГулама, 37;

13. СШ №87 им. А. Назарбекова, мкр. "Самал-3", ул. Аргынбекова, 20-23 а;

14. СШ №118 "Кокбулак", ул. П. Турдалы, б/н;

15. Индустриально-технический колледж, ул. Гагарина, 121.

Список сборно-эвакуационных пунктов близлежащих районов:

1. Ордабасинский район, с. Акжол, школа им. Жамбыла;

2. Ордабасинский район, с. Тореарык, школа им. Тауке Хана;

3. Ордабасинский район, с. Колтоган, школа им. Ерназарова;

4. с. Монтайтас, местная школа;

5. с. Монтайтас,школа им.Онтаева;

6. Сарыагашский район, с. Дарбаза, школа им. Багозиева, школа №139;

7. Сарыагашский район, с. Жылга, школа им. Сейфуллина;

8. Сарыагашский район, с. Куркелес;

9. Казыгуртский район, сельский округ Рабат;

10. Казыгуртский район, с. Атбулак, школа для одаренных детей им. Ж.Каппарова;

11. Отырарский район, с. Шаульдер, технический лицей;

12. Шардаринский район, г. Шардара, колледж № 16.

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