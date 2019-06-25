60 тонн строительных материалов отправят из Алматы в Арысь

Большая часть зданий в Арыси получила повреждения снарядами.

11 строительных рынков и магазинов Алматы оказали помощь жителям города Арысь, передает Zakon.kz.

Компании предоставляют лакокрасочные материалы, сухие строительные смеси и другие материалы для восстановления домов.

Всего было отгружено порядка 60 тонн стройматериалов на общую сумму 30 млн тенге.

Ранее стало известно, что большая часть зданий в Арыси получила повреждения снарядами. Аким Алматы Бауыржан Байбек обратился к жителям мегаполиса по поводу чрезвычайного положения в Арыси.

Отметим, что на базе городской Службы спасения Алматы организован склад, куда доставляются все материалы для дальнейшей отгрузки в Туркестанскую область. Акимат города совместно с ДЧС Алматы выделили необходимую технику для транспортировки и планируют оказывать помощь до тех пор, пока основная часть восстановительных работ не будет выполнена.

Жители города также могут присоединиться к "асар". Склад по сбору стройматериалов находится по адресу ул. Суюнбая 224, тел.: +77051850348, +77784394483.

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