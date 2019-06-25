В ВКО готовы принять около тысячи жителей Арыси

В этом году в регионе по программе переселения выделена квота на 1566 человек.

Происшествие в Арыси сплотило всех казахстанцев, не осталось ни одного равнодушного. Со всех сторон пострадавшим оказывается помощь. Власти Восточного Казахстана сообщили, что готовы принять тысячу переселенцев из разрушенного города, передает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Напомним, утром 25 июня глава региона обратился к руководителям крупных предприятий области с просьбой организовать сбор помощи пострадавшим в Арысе. В настоящий момент предприятия горно-металлургического комплекса и обрабатывающей промышленности – ТОО "Казцинк", АО "УМЗ", АО "ТМК", Бакырчикское горнодобывающее предприятие - перечислили 107 млн тенге. Также 738 тыс. тенге собрано этнокультурными объединениями Ассамблеи народов Казахстана ВКО. Сбор средств продолжается.

Сейчас Восточный Казахстан готов принять на ПМЖ тысячу человек из города Арыси. Напомним, что в регионе продолжается реализация Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек" на 2017-2021 годы, в рамках которой происходит содействие занятости населения и развитие рынка труда через мобильность трудовых ресурсов. Основной целью является переселение жителей из таких трудоизбыточных регионов, как Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская область и города Шымкента, в Восточный Казахстан.

Как рассказала заместитель акима ВКО Асем Нусупова, в этом году в регионе по программе переселения выделена квота на 1566 человек. С января месяца в Восточный Казахстан прибыло 566 человек. Сейчас регион готов принять тысячу. На переселение из республиканского бюджета выделено 736 млн тенге.

– Мы с представителями 19 городов и районов области готовы сейчас выехать в Арысь, предложить 1528 вакантных мест, провести ярмарки вакансий, беседы, консультации. Если будет потребность, мы можем обратиться в Министерство труда и социальной защиты, чтобы нам увеличили квоту и финансирование в данном вопросе, - отмечает Асем Нусупова.

Стоит отметить, что государством при переселении оказывается материальная помощь. Во-первых, на каждого члена семьи единовременно выплачивается 35 МРП для переезда. Во-вторых, производится ежемесячная оплата на возмещение расходов по найму жилья и плате коммунальных услуг. Кроме того, для переселившихся в городскую местность в течение года выплачивается 20 МРП (50 500 тенге) на одного человека, 25 МРП (63 125 тенге) при количестве членов семьи от двух до четырех, 30 МРП (75 750 тенге) при количестве членов семьи пять и более.

На одного человека, переселившегося в сельскую местность, выплачивается 15 МРП (37 875 тенге), на двух-четырех членов семьи – 18 МРП (45 450 тенге), на пять и более членов семьи – 21 МРП (53 025 тенге).

Помимо этого, местные исполнительные органы оказывают и другую помощь: подготовка дома для переселенцев, помощь углем, дровами, обеспечение единицами домашнего скота (крупного рогатого, мелкого рогатого).

– У нас есть множество примеров, когда города и районы сами предоставляют помощь. В Шемонаихинский район переехала семья с тремя детьми. Сейчас мама работает в крестьянском хозяйстве поваром, а отец – разнорабочим. Они получили все субсидии. Дети обеспечены бесплатной школьной формой, питанием. Кроме того, бывает, что крестьянские хозяйства могут на свое усмотрение предоставить дом, который будет полностью принадлежать семье после 15 лет проживания и работе в крестьянском хозяйстве. Такие социальные пакеты на сегодняшний день есть в Аягозском, Зайсанском, Курчумском районах и районе Алтай. В прошлом году к нам переехало 1050 человек, из них 3-4 семьи уехали назад по семейным обстоятельствам. Остальные открыли свой бизнес, устроились на работу, активно участвуют в жизни региона, – заключила Асем Нусупова.

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