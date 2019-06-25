Назначен ответственный секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов

Им стал Нурлыбай Сабит.

25 июня распоряжением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Нурлыбай Сабит был назначен ответственным секретарем Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нурлыбай Сабит Нурлыбаевич родился в 1967 году в Чимкентском районе ЮКО КазССР. Последняя должность - вице-министр энергетики Республики Казахстан.

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Казахский политехнический институт; Международный Казахско-Турецкий университет им. Ясави, специальность "Инженер-механик", "Юрист".

Трудовой стаж:

· Заместитель директора инновационного предприятия "Жанар" (1991-1992);

· Ведущий специалист фирмы "Казахстан-сервис" при МВЭС Республики Казахстан (1992-1994);

· Ведущий специалист Министерства промышленности и торговли Республики Казахстан (1995);

· Референт, консультант Управления делами Парламента Республики Казахстан (1996-1997);

· Начальник отдела ХОЗУ Парламента Республики Казахстан (1997-1998);

· Директор департамента по организации работы аппарата, директор административного департамента МЭИТ Республики Казахстан (1998-2001);

· Директор административного департамента МЭМР Республики Казахстан (2001-2002);

· Администратор судов гор. Астаны (03.2002-08.2004);

· Директор департамента жилья гор. Астаны (08.2004-09.2006);

· Советник министра, директор административного департамента МОН Республики Казахстан (2006-2007);

· Руководитель аппарата, член правления, советник генерального директора АО "КазТрансГаз" (2007-2009);

· Заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Республики Казахстан (10.2009-05.2012);

· Первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (05.2012-2017);

· И. о. заместителя, заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК (2017-2018);

· Советник Министра энергетики Республики Казахстан (03.2018-08.2018);

· Вице-министр энергетики Республики Казахстан (с 08.2018).

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