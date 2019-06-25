Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Судьи и работники судов перечислили свой однодневный заработок пострадавшим Арыси

Судьи республики и сотрудники Департамента перечислили однодневный заработок в фонд оказания помощи пострадавшим от чрезвычайного происшествия в Арыси.

Фото : КЧС МВД РК25 июня 2019, 19:46

Судейский корпус Казахстана и работники Департамента по обеспечению деятельности судов решили оказать посильную помощь соотечественникам, пострадавшим от разрывов боеприпасов на территории воинской части близ города Арыси, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда страны.

Судьи республики и сотрудники Департамента перечислили однодневный заработок в фонд оказания помощи пострадавшим от чрезвычайного происшествия в Арыси.

Все новости по теме смотрите здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты