Судьи и работники судов перечислили свой однодневный заработок пострадавшим Арыси
Судьи республики и сотрудники Департамента перечислили однодневный заработок в фонд оказания помощи пострадавшим от чрезвычайного происшествия в Арыси.
Фото : КЧС МВД РК25 июня 2019, 19:46
Судейский корпус Казахстана и работники Департамента по обеспечению деятельности судов решили оказать посильную помощь соотечественникам, пострадавшим от разрывов боеприпасов на территории воинской части близ города Арыси, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда страны.
Судьи республики и сотрудники Департамента перечислили однодневный заработок в фонд оказания помощи пострадавшим от чрезвычайного происшествия в Арыси.
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