Судьи и работники судов перечислили свой однодневный заработок пострадавшим Арыси

Судьи республики и сотрудники Департамента перечислили однодневный заработок в фонд оказания помощи пострадавшим от чрезвычайного происшествия в Арыси.

Судейский корпус Казахстана и работники Департамента по обеспечению деятельности судов решили оказать посильную помощь соотечественникам, пострадавшим от разрывов боеприпасов на территории воинской части близ города Арыси, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда страны.

Судьи республики и сотрудники Департамента перечислили однодневный заработок в фонд оказания помощи пострадавшим от чрезвычайного происшествия в Арыси.

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