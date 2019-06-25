"Караван помощи" отправят жетысусцы

В xоде брифинга спикером выступил директор Гражданского Альянса на базе социального инкубатора "Social center" Алматинской области Елдар Сапаров.

В Алматинской области подготовили необxодимые вещи для отправки "Каравана помощи" пострадавшим при взрыве жителям города Арыси. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции на площадке службы коммуникаций Алматинской области, передает Zakon.kz.

В xоде брифинга спикером выступил директор Гражданского Альянса на базе социального инкубатора "Social center" Алматинской области Елдар Сапаров.

По его словам, в их центре по адресу: город Талдыкорган, улица Каблиса жырау, 127, создана комната приема помощи. Работать она будет на протяжении месяца с 9 утра до 9 вечера.

- Наша главная цель - помочь нашим соотечественникам. Показать единство народа в трудных ситуациях, показать, что граждане всей страны разделяют переживания жителей Арыси. Мобилизовать все институты гражданского общества Алматинской области для участия в гуманитарной акции. Всех жетысусцев призываю протянуть руку помощи и не остаться в стороне, - поделился он.

Следует отметить, что в список необходимых вещей для оказания первой помощи вошли следующие предметы необходимости: гигиенические товары, консервы, макаронные изделия и крупы, одежда для детей, одеяла и пледы.

Напомним, что в тот же день, когда распространилась информация о событии в Арысе, в Алматинской области стартовала акция "Жетісу Арыспен бірге", в которой работники областного акимата и подведомственных организаций и территориальных департаментов перевели свой однодневный заработок на счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!