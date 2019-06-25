Личный состав службы Госохраны РК перечислит дневной заработок жителям Арыси

Общая беда сплотила казахстанцев.

Личный состав Службы государственной охраны Республики Казахстан перечислит свой однодневный заработок в фонд помощи пострадавшим от чрезвычайной ситуации в городе Арыси Туркестанской области. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Службы государственной охраны РК.

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