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Личный состав службы Госохраны РК перечислит дневной заработок жителям Арыси

Общая беда сплотила казахстанцев.

Фото : КЧС МВД РК25 июня 2019, 20:21

Личный состав Службы государственной охраны Республики Казахстан перечислит свой однодневный заработок в фонд помощи пострадавшим от чрезвычайной ситуации в городе Арыси Туркестанской области. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Службы государственной охраны РК.

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