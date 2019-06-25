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АДГС РК и Академия госуправления при Президенте РК окажут финпомощь жителям Арыси

ЧП не оставило равнодушными сотрудников Агентства по делам государственной службы и профессорско-преподавательский состав Академии государственного управления при Президенте РК.

Фото : КЧС МВД РК25 июня 2019, 20:29

Агентство по делам государственной службы и Академия госуправления при Президенте РК окажут финансовую помощь из собственных средств жителям Арыси, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Чрезвычайная ситуация, произошедшая с нашими согражданами и объединившая всех казахстанцев, не оставила равнодушными сотрудников Агентства по делам государственной службы и профессорско-преподавательский состав Академии государственного управления при Президенте РК.

Коллектив АДГС и Академии окажут финансовую помощь пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия в Арыси из собственных средств. Денежные средства будут перечислены на счет корпоративного фонда социального развития "Түркістан".

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