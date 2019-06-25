На новые соцпроекты в Костанае выделили гранты

Во время церемонии награждения участников от имени акима Костанайской области выступил его заместитель Марат Жундубаев:.

Сертификаты на сумму 200 и 500 тысяч тенге были сегодня торжественно вручены на Ярмарке социальных идей и проектов. К слову, организуется ярмарка ежегодно с 2008 года и стала хорошей площадкой для взаимодействия НПО и государства. Об этом сообщает Zakon.kz.

Ярмарка проходила в течение дня, где, помимо презентации проектов, прошли и мастер-классы от различных спикеров.

Во время церемонии награждения участников от имени акима Костанайской области выступил его заместитель Марат Жундубаев:

- Наши НПО добиваются высоких достижений и высот, а финансирование со стороны государства говорит о значимости их проектов. Количество НПО у нас в области увеличивается каждый год, как растет и число проектов. Если в прошлом году сумма финансирования неправительственного сектора составила 322 млн тенге, то в этом году выделено порядка 500 млн тенге.

По итогу ярмарки социальных идей и проектов были награждены семь победителей, еще четыре признаны лучшими в конкурсе проектов, направленных на решение проблем местного сообщества, восемь НПО получили мини-гранты для повышения своего потенциала на селе. Помимо этого, два проекта будут профинансированы со стороны бизнес-сообществ.

В конкурсе проектов, направленных на решение проблем местного сообщества, одним из победителей стала Ассоциация деловых женщин Костанайской области.

- В этом году мы презентовали проект "Труд - основа развития общества", - рассказала руководитель организации Зора Кушкумбаева. - В рамках проекта мы работаем над трудоустройством многодетных матерей и безработных женщин. Их мы собираемся обучать на различных семинарах, давать консультации о том, где можно найти работу, так как у многих наших членов есть свои ТОО и ИП, где желающие смогут найти ту или иную работу. Хочу сказать, что в целом наша организация всегда работала с многодетными матерями и безработными женщинами по их трудоустройству .

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