Ювелирные изделия на 42 млн тенге украли в Акмолинской области

Ограбление ломбарда раскрыла полиция.

Кражу ювелирных изделий на 42 миллиона тенге раскрыли акмолинские полицейские, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

3 июня в отдел полиции Бурабайского района поступило заявление местной жительницы о том, что произошло ограбление ломбарда. По словам заявительницы, в ночь со 2 на 3 июня злоумышленники проникли в помещение ломбарда, расположенного в одном из местных торговых домов, и похитили ювелирные изделия. Ущерб, причиненный владельцу, составил порядка 42 миллионов тенге.

Незамедлительно сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, изъяли имеющиеся следы, а также опросили работников ломбарда. Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в ломбарде, а также по всему периметру торгового дома и близлежащей территории. Раскрытие данного преступления находилось на контроле руководства Департамента полиции, а для проведения полного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в ведомстве была создана специальная группа из числа наиболее опытных оперативников. В рамках розыскных мероприятий, с целью поиска похищенных изделий, полицейские проверили все ломбарды Акмолинской области и г. Нур-Султана, и лиц, ранее судимых за совершение имущественных преступлений.

В результате принятых мер по подозрению в ограблении ломбарда сотрудниками полиции была установлена и задержана преступная группа в составе трех человек: двух жителей г. Щучинска в возрасте 30 и 26 лет и 30-летнего жителя столицы.

По факту крупной кражи начато досудебное расследование по ст. 188 ч.3 УК РК (кража), часть похищенного изъята. Задержанные водворены в изолятор временного содержания, полицейские проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений.

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