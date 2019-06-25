О работе медиков по помощи пострадавшим в Арыси рассказал Минздрав

В ведомстве также сообщили о госпитализированных пациентах.

Национальный координационный центр экстренной медицины Министерства здравоохранения РК отчитался о чрезвычайной ситуации, произошедшей 24 июня в результате взрывов на территории воинской части города Арыси Туркестанской области, передает Zakon.kz.

В целях оказания экстренной медицинской помощи мобилизованы 22 бригады скорой медицинской помощи города Арыси, Ордабасинского района, городов Туркестан, Кентау и Шымкент.

В близлежащих областях (Жамбылской и Кызылординской области) мобилизованы и находятся в полной готовности 16 бригад скорой медицинской помощи.

На случай необходимости, в целях обеспечения оперативной транспортировки, готовы два вертолета санитарной авиации, укомплектованные медицинским оборудованием и мобильной бригадой на борту.

По линии санитарной авиации для оказания консультативной помощи пациентам из г. Алматы в г. Шымкент направлены две мультидисциплинарные бригады в составе реаниматологов, травматологов, комбустиологов, детских реаниматологов и нейрохирургов. На данный момент специалисты уже оказали консультативную помощь одиннадцати пациентам, одному из пациентов проведена операция на месте.

Кроме того, для оказания медицинской помощи в центральные районные больницы (Отырар, Ордабасинский и Сарыагашский районы) направлены врачи-комбустиологи, нейрохирурги, реаниматологи и неврологи. Специалистами уже оказана консультативная помощь трем пострадавшим пациентам.

По данным Управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации г. Шымкент, на 20:00 количество госпитализированных пациентов, пострадавших в результате ЧС, составило 70, среди которых 12 детей.

В структуре заболеваемости госпитализированных пациентов 88% составляют комбинированные и политравмы (56 пациентов, из них 12 детей), отравления (6 пациентов).

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