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Соболезнования казахстанцам выразил президент Кыргызстана

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Сооронбая Жээнбекова и в его лице братский народ Кыргызстана за проявленное внимание.

Фото : 24.kg25 июня 2019, 21:19

25 июня состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, который выразил соболезнования семьям погибших и слова поддержки раненым в результате взрывов в г. Арыси. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент соседней республики отметил, что Кыргызстан с искренним сочувствием относится к чрезвычайному происшествию, приведшему к жертвам и значительным разрушениям.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Сооронбая Жээнбекова и в его лице братский народ Кыргызстана за проявленное внимание.

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