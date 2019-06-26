В Актюбинской области загорелся бутик в двухэтажном здании Центрального рынка
Жертв и пострадавших нет.
Фото : pixabay.com26 июня 2019, 01:54
25 июня в городе Кандыагаше Актюбинской области произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
В 21:34 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании Центрального рынка "Алан" г. Кандыагаша Мугалжарского района Актюбинской области. Возгорание произошло на первом этаже в бутике по продаже игрушек и холодильников.
Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 22:00 на площади 36 кв.м. Ликвидирован в 22:24.
Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
В тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники ДЧС Актюбинской области.
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